Україна та США заявили про “дуже добрий прогрес” на переговорах у Женеві — Єрмак

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про завершення першої сесії переговорів із американською делегацією у Женеві, назвавши зустріч «дуже продуктивною» та такою, що демонструє реальний поступ у роботі над планом досягнення миру.

За словами Єрмака, українська та американська сторони досягли «дуже доброго прогресу» у рамках обговорення пропозицій, спрямованих на встановлення справедливого та тривалого миру.

«Український народ як ніхто заслуговує на цей мир і прагне його. Щиро дякуємо нашим великим друзям — Сполученим Штатам, особисто Президенту Трампу та його команді — за відданість справі миру», — зазначив Єрмак.

Він також повідомив, що вже сьогодні відбудеться друга зустріч, до якої долучаться європейські партнери. Переговори тривають у форматі консультацій між командами, тоді як остаточні рішення ухвалюватимуть президенти двох країн.

Переговори у Женеві відбуваються на тлі активного міжнародного обговорення американського плану врегулювання війни, який Київ та союзники намагаються доопрацювати перед оголошеним дедлайном.