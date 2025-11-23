        Кримінал

        Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ, серед поранених – діти

        Віктор Алєксєєв
        23 Листопада 2025 19:38
        читать на русском →

        Російські війська сьогодні о 15:53 завдали удару по Слов’янську, скинувши три авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Про це повідомила Національна поліція України.

        Серед постраждалих — дві дівчинки 13 і 15 років. Також поранень зазнали 81-річна жінка та двоє чоловіків віком 57 і 75 років. У людей діагностовано вибухові травми, осколкові ураження, переломи, забої та гостру стресову реакцію.

        Поліцейські допомагали рятувати поранених і доправляти їх до медичних закладів.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок удару пошкоджено два багатоквартирні будинки, приватну оселю, котельню, залізничну інфраструктуру та шість цивільних автомобілів.

        Щонайменше п’ятеро поранених у Слов’янську / Фото Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини