Росіяни скинули три авіабомби на Слов’янськ, серед поранених – діти

Російські війська сьогодні о 15:53 завдали удару по Слов’янську, скинувши три авіабомби ФАБ-250 з УМПК. Про це повідомила Національна поліція України.

Серед постраждалих — дві дівчинки 13 і 15 років. Також поранень зазнали 81-річна жінка та двоє чоловіків віком 57 і 75 років. У людей діагностовано вибухові травми, осколкові ураження, переломи, забої та гостру стресову реакцію.

Поліцейські допомагали рятувати поранених і доправляти їх до медичних закладів.

Внаслідок удару пошкоджено два багатоквартирні будинки, приватну оселю, котельню, залізничну інфраструктуру та шість цивільних автомобілів.