У Краматорськ і Слов’янськ поїзда не їздитимуть

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про тимчасове обмеження руху поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. Рішення ухвалили спільно з Укрзалізницею з міркувань безпеки.

Пасажири п’яти поїздів далекого сполучення отримуватимуть уточнені повідомлення щодо кінцевої станції безпосередньо в день відправлення через застосунок УЗ. Для забезпечення пересадки організовують автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

Обмеження поширюється також на приміські рейси в Донецькій області, зокрема сполучення Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

Реклама

Реклама

За словами Філашкіна, безпека людей залишається головним пріоритетом. Рух поїздів відновлять, щойно ситуація дозволить це зробити.

Як уточнили в Укрзалізниці, тимчасово обмежуються поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове Харківської області.