        У Краматорськ і Слов’янськ поїзда не їздитимуть

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 20:23
        Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця
        Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив про тимчасове обмеження руху поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області. Рішення ухвалили спільно з Укрзалізницею з міркувань безпеки.

        Пасажири п’яти поїздів далекого сполучення отримуватимуть уточнені повідомлення щодо кінцевої станції безпосередньо в день відправлення через застосунок УЗ. Для забезпечення пересадки організовують автобусні шатли між Краматорськом, Слов’янськом та тимчасовою кінцевою станцією.

        Обмеження поширюється також на приміські рейси в Донецькій області, зокрема сполучення Бантишеве — Краматорськ та Словʼянськ — Райгородок.

        За словами Філашкіна, безпека людей залишається головним пріоритетом. Рух поїздів відновлять, щойно ситуація дозволить це зробити.

        Як уточнили в Укрзалізниці, тимчасово обмежуються поїзди Краматорського напрямку до станцій Гусарівка або Барвінкове Харківської області.


