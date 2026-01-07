Масована атака російських БпЛА на Кривий Ріг: є поранені, двоє — у важкому стані

Сьогодні, 7 січня, російська армія атакувала безпілотниками місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Відомо вже про вісьмох поранених.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено два приватні підприємства. На місцях обстрілів працюють рятувальники та комунальні служби.
Унаслідок російської атаки восьмеро людей зазнали поранень. Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані, вони перебувають в операційній.
Атака безпілотників на Кривий Ріг триває, місцеві Telegram-канали повідомляють про нову серію вибухів.
“На місто заходить ще більше 10 шахедів. Обережно”, – написав Вілкул о 19:33.