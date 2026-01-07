Масована атака російських БпЛА на Кривий Ріг: є поранені, двоє — у важкому стані

Зеленський натякнув на жорсткі інструменти тиску на РФ у переговорах, які мають партнери України

Унаслідок російської атаки восьмеро людей зазнали поранень. Двох постраждалих госпіталізували у важкому стані, вони перебувають в операційній.

Під ударами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури. Пошкоджено два приватні підприємства. На місцях обстрілів працюють рятувальники та комунальні служби.

Сьогодні, 7 січня, російська армія атакувала безпілотниками місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Відомо вже про вісьмох поранених.