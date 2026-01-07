Котедж преміумкласу і Porsche: журналісти дослідили активи родини прокурора Кутерги

Родина колишнього керівника Бюро економічної безпеки та нинішнього прокурора Максима Кутерги за останні роки набула майна на сотні тисяч доларів.

Чи відповідають ці активи задекларованим доходам та офіційним поясненням – проаналізувало hromadske.

У липні 2024 року дружина Максима Кутерги Анастасія придбала земельну ділянку площею 6,5 сотки в котеджному містечку Piemont eco Village в селі Підгірці під Києвом. За офіційними даними, вартість ділянки становила 239 353 гривні. Згодом на ній збудували будинок площею близько 170 квадратних метрів, який у документах зазначений як об’єкт незавершеного будівництва.

За даними декларацій, сам Максим Кутерга нерухомістю не володіє. У 2024 році в його декларації з’явилася дружина та автомобіль Porsche 2019 року випуску, який вона придбала у квітні 2024-го. Нині це авто виставлене на продаж за 64 тисячі доларів, або близько 2,7 мільйона гривень.

Того ж року Анастасія Кутерга продала квартиру площею 50 квадратних метрів у Києві більш ніж за 2,5 мільйона гривень. Покупцем у документах вказано особу з помилкою в прізвищі. Заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик вважає, що такі неточності можуть ускладнювати перевірку походження коштів.

За 2024 рік Максим Кутерга задекларував 1,2 мільйона гривень зарплати, його дружина — близько 1,67 мільйона гривень доходу від підприємницької діяльності та 2,7 мільйона гривень від продажу майна. Сукупні доходи та заощадження, за оцінкою hromadske, не пояснюють придбання активів орієнтовною ринковою вартістю близько 325 тисяч доларів, або понад 13 мільйонів гривень.

Максим Кутерга / Фото: esbu.gov.ua

У прокуратурі заявили, що кошти на купівлю ділянки та будівництво будинку Анастасія Кутерга отримала від підприємницької діяльності, що відображено в декларації за 2024 рік. Водночас ФОП вона зареєструвала лише в липні 2024 року, а до цього її бізнес не демонстрував значних прибутків.

Окрему увагу журналісти звернули на майно матері Анастасії Кутерги — Наталії Сунцової, яка раніше працювала завідувачкою аптеки та з 2019 до 2024 року придбала таунхаус і дві квартири в Києві та області. Її офіційні доходи, за даними hromadske, не пояснюють вартість цих об’єктів.

Кадри з журналістського розслідування / Колаж: Центр Протидії Корупції

Батько Анастасії, Ігор Сунцов, раніше обіймав керівні посади на Харківському авіаційному підприємстві, згодом був заочно засуджений за колабораційну діяльність і розтрату державних коштів та виїхав до Росії. У прокуратурі стверджують, що Анастасія давно не підтримує з ним стосунків, а Максим Кутерга з ним не знайомий.

Заступник голови громадської ради при НАЗК Сергій Миткалик зазначив: “Якщо 13 мільйонів гривень майна, на яке відсутні по суті офіційні доходи, то ми можемо говорити про ознаки незаконного збагачення”. Він наголосив, що за таких обставин можливе звернення до НАБУ.