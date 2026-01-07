На Україну йде циклон зі снігом та дощами: у яких областях 8 січня зіпсується погода

Завтра, 8 січня, в Україні очікуються складні погодні умови через активний південний циклон, який рухатиметься з Одещини через центральні області на Сумщину. Територія країни умовно поділиться на три частини з різним характером погоди — від сильних снігопадів до дощів і відчутного потепління.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, у четвер у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний, удень місцями сильний сніг, хуртовини та холодна погода. Температура повітря вночі становитиме -7…-12 °C, вдень -2…-7 °C.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях прогнозують перехідну погоду від холоду до тепла. Тут очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, ожеледь, налипання мокрого снігу й ожеледиця на дорогах; температура вночі -5…0 °C, вдень 0…+5 °C.

На решті території країни пройдуть помірні, місцями значні дощі. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+6 °C, вдень +7…+12 °C.

Вітер південний, у північних та західних областях — північно-східний, швидкістю 7-12 м/с. Удень у західних, південних та центральних регіонах можливі пориви 15-20 м/с.