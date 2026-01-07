        Події

        Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на порти Одещини: рятувальники показали ліквідацію пожеж

        Галина Шподарева
        7 Січня 2026 22:02
        читать на русском →
        Масштабна пожежа після обстрілу одеського порту / Фото: ДСНС
        Масштабна пожежа після обстрілу одеського порту / Фото: ДСНС

        Унаслідок російської атаки на два порти на Одещини 7 січня загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро людей зазнали поранень.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Загинули 46-річний та 48-річний чоловіки. Вік вісьмох поранених – від 29 до 70 років. Двоє з постраждалих у важкому стані, шестеро – у стані середньої тяжкості.

        Реклама
        Реклама

        На місцях ударів по портовій інфраструктурі спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджені адміністративні будівлі та вантажні автомобілі.

        “Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані”, – зазначили в ДСНС.

        Рятувальники на місці атаки на порт на Одещині / Фото: ДСНС

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини