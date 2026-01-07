Двоє людей загинули внаслідок атаки РФ на порти Одещини: рятувальники показали ліквідацію пожеж

Унаслідок російської атаки на два порти на Одещини 7 січня загинули двоє чоловіків. Ще восьмеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загинули 46-річний та 48-річний чоловіки. Вік вісьмох поранених – від 29 до 70 років. Двоє з постраждалих у важкому стані, шестеро – у стані середньої тяжкості.

На місцях ударів по портовій інфраструктурі спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджені адміністративні будівлі та вантажні автомобілі.

“Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги. Наразі всі пожежі ліквідовані”, – зазначили в ДСНС.