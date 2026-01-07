Завтра можливі додаткові відключення світла поза графіками: Свириденко пояснила причину

У четвер, 8 січня, в Україні очікується погіршення погодних умов. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20 °C, вдень — до -10 °C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка перебуває під щоденними обстрілами. На засіданні Уряду ухвалили низку рішень, щоб всі відповідні служби були готові до негоди.

Уряд доручив:

МВС разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. І за потреби оперативно залучати їх для допомоги учасникам дорожнього руху. Агентство відновлення, обласні та Київська ОВА разом із місцевою владою мають забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами. Профільним міністерствам і службам підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електро-, тепло-, газо- чи водопостачанням, а також проблем зі звʼязком. Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби — збільшити виробництво електроенергії та постачання та газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС.

Свириденко закликала українців за можливості обмежити поїздки під час піка негоди.