В Івано-Франківську семирічний хлопчик проковтнув 17 магнітів: знадобилася операція

До лікарні в Івано-Франківську доправили семирічного хлопчика зі скаргами на болі в животі. Під час обстеження лікарі виявили 17 неодимових магнітів – дитину прооперували.

Про це повідомив директор обласної дитячої клінічної лікарні в Івано-Франківську Тарас Мельник.

Після дообстеження та передопераційної підготовки дитині провели оперативне втручання.

“Проведено лапаротомію, резекцію фрагмента тонкої кишки із накладанням ентеро-ентероанастомозу, і ушивання перфорації тонкої кишки”, – розповів Мельник.

На 10-й день маленького пацієнта виписали зі стаціонару в задовільному стані.