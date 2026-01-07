        Суспільство

        В Івано-Франківську семирічний хлопчик проковтнув 17 магнітів: знадобилася операція

        Галина Шподарева
        7 Січня 2026 21:11
        В Івано-Франківську прооперували семирічного хлопчика, який проковтнув магніти / Фото: Тарас Мельник
        В Івано-Франківську прооперували семирічного хлопчика, який проковтнув магніти / Фото: Тарас Мельник

        До лікарні в Івано-Франківську доправили семирічного хлопчика зі скаргами на болі в животі. Під час обстеження лікарі виявили 17 неодимових магнітів – дитину прооперували.

        Про це повідомив директор обласної дитячої клінічної лікарні в Івано-Франківську Тарас Мельник.

        Після дообстеження та передопераційної підготовки дитині провели оперативне втручання.

        “Проведено лапаротомію, резекцію фрагмента тонкої кишки із накладанням ентеро-ентероанастомозу, і ушивання перфорації тонкої кишки”, – розповів Мельник.

        На 10-й день маленького пацієнта виписали зі стаціонару в задовільному стані.

        Неодимові магніти / Фото: Тарас Мельник

