Зеленський заявив про шанс на завершення війни протягом найближчих пів року

Президент Володимир Зеленський припустив, що російсько-українська війна може завершитися у першій половині 2026 року, адже нині перемовини досягли “нового рівня інтенсивності”.

Про це Володимир Зеленський заявив під час церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

“Ми дуже активно працюємо: Україна, наші європейські партнери і, звичайно, Сполучені Штати та всі члени нашої “коаліції охочих” від Канади до Японії, від США до Австралії, і це можливо”, — сказав Зеленський.

Президент висловив сподівання, що бойові дії можуть завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС, адже спільна робота міжнародних партнерів створює умови для такого сценарію.

Головування Кіпру в Раді Європейського Союзу, відповідно до ротаційної системи, триватиме з січня до червня 2026 року.

Раніше Зеленський повідомляв, що США ведуть переговори з Росією в межах мирних зусиль, водночас наголошуючи на відсутності конструктивної позиції з боку РФ.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після завершення бойових дій.