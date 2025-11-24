Спірні положення “мирного плану” скоригували, а питання території та НАТО передадуть на рівень президентів — ЗМІ

Після переговорів у Женеві українській та американській делегаціям вдалося узгодити більшість норм мирного плану США, повідомляє РБК-Україна. Частину спірних пунктів також було скориговано. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що до документа внесуть зміни, назвавши зустріч «найбільш продуктивною за десять місяців». Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також охарактеризував переговори як «дуже продуктивні».

За даними РБК-Україна, у Женеві сторони змогли наблизити позиції щодо чисельності ЗСУ, ситуації навколо Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених. Натомість найскладніші пункти — територіальні питання та вимога закріпити невступ України до НАТО в Конституції — домовилися «винести за дужки». Вони будуть обговорені окремо на рівні президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Зустріч може відбутися вже цього чи наступного тижня, однак точної дати у Женеві не узгодили.

Опубліковані раніше 28 пунктів — не фінальний документ, а матеріал для обговорення, що і став базою вчорашніх переговорів. Найбільше суперечок викликали положення про території, зокрема можливий вихід української армії з Донецької області. За інформацією видання, американські військові під час візиту до Києва заявили, що наступні місяці можуть бути критичними, і прогнозують загрозу втрати регіону протягом року.

Реклама

Реклама

Проєкт передбачає створення демілітаризованої буферної зони в частині Донецької області під контролем Росії та де-факто визнання Криму, Луганської й Донецької областей російськими. Лінія фронту в Херсонській та Запорізькій областях пропонується заморозити. Натомість Росія, за пропозицією США, має вийти з інших захоплених територій у Сумській, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Серед початкових спірних пунктів були і спільний контроль України та Росії над ЗАЕС, а також скорочення ЗСУ до 600 тисяч. Американська сторона під час консультацій запитувала, якою має бути чисельність української армії, якщо не 600 тисяч — зокрема озвучувалася цифра 800 тисяч.

За інформацією джерел РБК-Україна, подальший шлях мирного плану може виглядати так: після узгодження між Україною, США та європейськими партнерами, американські перемовники спробують переконати Росію прийняти документ за принципом «батога і пряника».

План із 28 пунктів був представлений США 20 листопада. У неділю, 23 листопада, у Женеві відбулися консультації між США, Україною та європейськими партнерами з метою зробити документ більш вигідним для Києва. За підсумками зустрічі Україна та США підготували оновлений рамковий документ і домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями найближчими днями.