        Погода в Україні на 24 листопада: дощі, мокрий сніг і ожеледиця

        Віктор Алєксєєв
        23 Листопада 2025 20:59
        Листопад відкриває таємниці лише тим, хто наважується ступити в його сіру тишу / Фото з Facebook Olesya Pavlenko
        У понеділок, 24 листопада, погода в Україні залишатиметься нестійкою. Про це повідомив Укргідрометцентр.

        У західних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, у Карпатах — помірний. Вдень опадів не буде. На дорогах можлива ожеледиця. Температура протягом доби коливатиметься від 1–6° морозу вночі до близько 0° вдень.

        У центральних, північних, південних і східних регіонах переважатимуть дощі. Вночі на півночі та в центрі — місцями мокрий сніг, на Чернігівщині й Сумщині можливі значні опади. Вдень у більшості північних і центральних областей опади припиняться. Температура повітря вночі та вдень становитиме 3–8° тепла, у північних та Вінницькій областях — 0–5° тепла. На півдні та південному сході вночі 5–10°, вдень 10–15°.

        Вітер переважно західний, 7–12 м/с. У Карпатах удень пориви до 15–20 м/с.

        У Києві та області — хмарно з проясненнями. Вночі можливі дощ та мокрий сніг, удень опадів не прогнозують. Температура по області — 0–5° тепла; у столиці вночі 0–2°, вдень 2–4°.


