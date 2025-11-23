Зеленський сьогодні тричі подякував Трампу

Після того, як президент США Дональд Трамп у неділю знову безпідставно звинуватив Київ у невдячності, президент України Володимир Зеленський увечері в неділю у двох постах у соцмережах ще тричі подякував Америці та особисто Трампу.

Вперше Зеленський це зробив у короткому повідомленні про свою розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Лідерство Сполучених Штатів важливе, ми вдячні за все, що Америка і президент Трамп роблять заради безпеки, і зберігаємо максимальну конструктивність», — написав Зеленський.

У наступній заяві в соцмережах Зеленський подякував Америці і Трампу двічі.

«Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю і особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з «джавелінів», рятує життя українців, — написав Зеленський. — Ми дякуємо всім в Європі, в Групі семи і Групі двадцяти, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати цю підтримку».

Наприкінці цієї заяви Зеленський ще раз додав: «Дякую всім, хто допомагає! Дякую, Америко! Дякую, Європо!»

В цілому в цій останній заяві Зеленський розвивав тезу про те, що миру не хоче саме Росія, а не Україна.

«Складність всієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія і тільки Росія, і весь час повномасштабної війни саме Росія і тільки Росія не хоче війну завершувати. З перших хвилин 24 лютого Путін веде цю війну так, що йому все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він вб’є», — заявив президент України.

Дональд Трамп у неділю в своїй соцмережі Truth Social звинуватив Київ у невдячності йому та Сполученим Штатам.

У дописі, в цілому знову присвяченому думці про те, що, якби Трамп був президентом у 2022 році, війни б не сталося, президент США в кінці додав: «Українське «керівництво» висловило нуль вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту у Росії».