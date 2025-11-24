Окрім плану з 28 пунктів, Україні запропонували окрему угоду про безпекові гарантії — ЗМІ

Україна минулого тижня отримала від Сполучених Штатів два проєкти документів — мирний план на 28 пунктів і додаткову рамкову угоду про гарантії безпеки. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна. 19 листопада до Києва прибула американська делегація на чолі з міністром сухопутних військ Деніелем Дрісколлом, якого, за даними The Guardian, Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником для просування плану.

Протягом трьох днів американські перемовники проводили зустрічі з українським політичним і військовим керівництвом, а також європейськими дипломатами. Спершу, за інформацією джерел РБК-Україна, делегація озвучила ультиматум: якщо Україна не погодить план до 27 листопада, США можуть припинити постачання зброї та розвідданих. Згодом риторика пом’якшилася.

Один із наданих документів — комплексний план із 28 пунктів, що охоплює питання територій, армії, озброєнь і майбутньої реінтеграції Росії у світову економіку. Саме він став основою переговорів у Женеві 23 листопада та, ймовірно, вже зазнав змін.

Другий документ — рамкова угода про гарантії безпеки для України — побудована «за моделлю принципів статті 5 НАТО». За даними РБК-Україна, вона містить три ключові положення:

у разі повторної військової атаки РФ президент США може застосувати збройні сили, розвідку, логістику та дипломатичні й економічні інструменти;

країни НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією мають діяти узгоджено зі США;

угода діятиме 10 років із можливістю продовження.

Як і план із 28 пунктів, документ щодо безпекових гарантій не є фінальним і може зазнати корекції в подальших раундах переговорів.

Нагадаємо, 23 листопада у Женеві Україна, США та європейські партнери провели консультації щодо обох документів. За підсумками зустрічі Київ і Вашингтон підготували оновлений рамковий документ та домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над узгодженням спільних пропозицій.