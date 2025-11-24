        Політика

        Окрім плану з 28 пунктів, Україні запропонували окрему угоду про безпекові гарантії — ЗМІ

        Сергій Бордовський
        24 Листопада 2025 09:19
        Зустріч представників України з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом / Фото: Рустем Умєров/Telegram
        Зустріч представників України з американською делегацією на чолі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом / Фото: Рустем Умєров/Telegram

        Україна минулого тижня отримала від Сполучених Штатів два проєкти документів — мирний план на 28 пунктів і додаткову рамкову угоду про гарантії безпеки. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна. 19 листопада до Києва прибула американська делегація на чолі з міністром сухопутних військ Деніелем Дрісколлом, якого, за даними The Guardian, Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником для просування плану.

        Протягом трьох днів американські перемовники проводили зустрічі з українським політичним і військовим керівництвом, а також європейськими дипломатами. Спершу, за інформацією джерел РБК-Україна, делегація озвучила ультиматум: якщо Україна не погодить план до 27 листопада, США можуть припинити постачання зброї та розвідданих. Згодом риторика пом’якшилася.

        Один із наданих документів — комплексний план із 28 пунктів, що охоплює питання територій, армії, озброєнь і майбутньої реінтеграції Росії у світову економіку. Саме він став основою переговорів у Женеві 23 листопада та, ймовірно, вже зазнав змін.

        Другий документ — рамкова угода про гарантії безпеки для України — побудована «за моделлю принципів статті 5 НАТО». За даними РБК-Україна, вона містить три ключові положення:

        • у разі повторної військової атаки РФ президент США може застосувати збройні сили, розвідку, логістику та дипломатичні й економічні інструменти;
        • країни НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією мають діяти узгоджено зі США;
        • угода діятиме 10 років із можливістю продовження.

        Як і план із 28 пунктів, документ щодо безпекових гарантій не є фінальним і може зазнати корекції в подальших раундах переговорів.

        Нагадаємо, 23 листопада у Женеві Україна, США та європейські партнери провели консультації щодо обох документів. За підсумками зустрічі Київ і Вашингтон підготували оновлений рамковий документ та домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над узгодженням спільних пропозицій.


