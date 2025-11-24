        Суспільство

        На Харківщині росіяни атакували агропідприємство: загинули десятки тварин, поранена жінка

        Сергій Бордовський
        24 Листопада 2025 09:40
        читать на русском →

        На Харківщині нічна атака російських БпЛА спричинила пожежу на території агропідприємства в селі Москалівка. За попередніми даними, постраждала жінка, а на фермі загинули десятки тварин.

        У Чугуївському районі внаслідок удару дронами згоріла ферма / Фото: ДСНС

        У Чугуївському районі Харківщини внаслідок нічної атаки російських ударних дронів сталася пожежа на території агропідприємства в селі Москалівка, про що повідомили в ДСНС. За попередньою інформацією, постраждала 48-річна жінка. На фермі загинуло близько 60 голів свиней.

        Рятувальники разом із підрозділом місцевої пожежної охорони ліквідували всі займання.

