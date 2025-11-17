На Чернігівщині російський БпЛА впав на комбайн під час збору врожаю

Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойові частини російських ударних безпілотників, збитих Силами оборони України у Прилуцькому та Новгород-Сіверському районах. Один із дронів виявили в полі під час роботи сільгосптехніки.

Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області.

За кілька днів до поліції надійшла інформація про знайдені фрагменти російських БпЛА, один із яких потрапив у жатку комбайна під час нічного збору врожаю.

Реклама

Реклама

“Ніхто не постраждав. Аграрії одразу ж відійшли на безпечну відстань і набрали 102”, – розповіли в поліції.

Усі виявлені на відкритій місцевості та поблизу населених пунктів безпілотники фахівці вибухотехнічної служби знешкодили.

Поліція нагадує про необхідність бути обережними при виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів, не торкатися й не пересувати їх, а також слідкувати, щоб до них не наближалися діти.