        На Чернігівщині російський БпЛА впав на комбайн під час збору врожаю

        Галина Шподарева
        17 Листопада 2025 22:14
        Російських БпЛА впав на комбайн під час збору врожію / Фото: ГУНП в Чернігівській області
        Російських БпЛА впав на комбайн під час збору врожію / Фото: ГУНП в Чернігівській області

        Вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили бойові частини російських ударних безпілотників, збитих Силами оборони України у Прилуцькому та Новгород-Сіверському районах. Один із дронів виявили в полі під час роботи сільгосптехніки.

        Про це повідомили в ГУНП в Чернігівській області.

        За кілька днів до поліції надійшла інформація про знайдені фрагменти російських БпЛА, один із яких потрапив у жатку комбайна під час нічного збору врожаю.

        “Ніхто не постраждав. Аграрії одразу ж відійшли на безпечну відстань і набрали 102”, – розповіли в поліції.

        Усі виявлені на відкритій місцевості та поблизу населених пунктів безпілотники фахівці вибухотехнічної служби знешкодили.

        Поліція нагадує про необхідність бути обережними при виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів, не торкатися й не пересувати їх, а також слідкувати, щоб до них не наближалися діти.

        Знешкодження російських БпЛА / Фото: ГУНП в Чернігівській області

