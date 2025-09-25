Житель Дніпропетровщини намагався виїхати за кордон з документами на неіснуючих дітей

У пункті пропуску “Могилів-Подільський” зупинили 43-річного жителя Дніпропетровщини, який пред’явив підроблені свідоцтва про народження дітей. Чоловік намагався видати себе за багатодітного батька, щоб виїхати за кордон.

Про це повідомили в ДПСУ.

За кордон “багатодітний батько” їхав він сам, без жодного члена сім’ї. Для підтвердження свого статусу на паспортному контролі чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей.

Реклама

Реклама

“Документи старшої доньки виглядали переконливо і не викликали жодних сумнівів у їх дійсності, а ось свідоцтва на трирічних двійнят, нібито народжених в Ізраїлі, радше нагадували “свіжопридбані перепустки” для виїзду за кордон. Перевірка підтвердила: обидва іноземних документи не відповідали встановленим зразкам”, – розповіли в ДПСУ.

Чоловікові відмовили у пропуску через державний кордон. За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.