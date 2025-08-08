У Києві попрощалися із загиблою в російському полоні журналісткою Вікторією Рощиною

У Києві пройшла церемонія прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула у російському полоні у 2024 році. Їй було 27 років. Церемонія відбулася у Михайлівському соборі.

Про це повідомляє Суспільне.

Вікторія Рощина висвітлювала російські злочини на тимчасово окупованих територіях від початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році її вперше затримали у Бердянську представники ФСБ РФ, утримували кілька днів і звільнили після запису примусового відео.

У серпні 2024 року Рощина зникла на ТОТ, куди вирушила для підготовки репортажу. Родина звернулася до правоохоронних органів та міжнародних інституцій. Згодом СБУ підтвердила, що Рощину взяли в полон росіяни.

10 жовтня 2024 року стало відомо про її смерть. За словами представників ГУР, Вікторія була у списках на обмін і мала незабаром повернутися в Україну. Кримінальне провадження у справі її зникнення перекваліфіковано на воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.