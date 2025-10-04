Помер один із засновників проєкту “Наші гроші” журналіст Олекса Шалайський

Вночі 4 жовтня помер співзасновник розслідувального проєкту “Наші Гроші” Олекса Шалайський. Журналісту було 58 років і він мав проблеми з серцем.

Про це повідомив журналіст Сергій Сироватка.

“Олекса Шалайський помер. Щойно говорив з його дружиною. Серце. Велике ідейне серце, на якому багато всього трималося. Тільки запланували новий проєкт. Будували плани”, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Реклама

Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, став відомий через викриття чималої кількості корупційних схем. Розпочинав кар’єру у 1980–1990-х роках у студентській газеті, працював у львівському міському виданні “Ратуша”.

Наступним етапом творчого шляху Олекси Шалайського стала робота автором і редактором у журналі “ПіК”, а також на сайтах ForUm, ProUA та у виданні “Дзеркало тижня”.

Пізніше Шалайський разом із колегою Юрієм Ніколовим заснували онлайн-медіа “Наші гроші”. Найрезонансніше розслідування — матеріал про “Вишки Бойка”.

Місце, дата і час прощання з Олексою Шалайським поки не повідомлялися.