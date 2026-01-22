ВМС Франції затримали російський нафтовий танкер у Середземному морі

Сьогодні, 22 січня, військово-морські сили Франції зупинили нафтовий танкер, що прямував з Росії та перебуває під міжнародними санкціями. Судно також підозрюють у використанні фальшивого прапора.
Про це повідомляє Clash Report з посиланням на президента Франції Емманюеля Макрона.
Операцію провели у відкритому морі в Середземному морі за участі кількох союзників і з дотриманням Конвенції ООН з морського права.
Судно було відведене з маршруту, розпочато судове розслідування.
“Ми налаштовані дотримуватися міжнародного права та забезпечувати виконання санкцій, оскільки діяльність “тіньового флоту” допомагає фінансувати війну агресії проти України”, – цитує видання.