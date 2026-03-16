Туск заявив про реальну загрозу виходу Польщі з ЄС

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про реальну загрозу виходу країни з Європейського Союзу. За його словами, ідею Polexit підтримують крайні праві сили та частина опозиції.

Про це Дональд Туск написав у соцмережі X, повідомляє «Європейська правда».

Туск заявив, що Polexit сьогодні є «реальною загрозою», оскільки його прагнуть крайня права партія «Конфедерація» та більшість членів партії «Право і справедливість».

«Навроцький є їхнім покровителем. Розвалити ЄС хочуть: Росія, американський рух MAGA та європейські праві сили на чолі з Орбаном», — написав прем’єр Польщі.

Туск наголосив, що для Польщі вихід з Європейського Союзу був би катастрофою та пообіцяв зробити все, щоб не допустити такого сценарію.

12 березня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про участь країни у програмі ЄС SAFE, за якою Польща могла отримати близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Ця програма стала предметом суперечки між президентом Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія «Право і справедливість», та центристською коаліцією уряду Дональда Туска.

Натомість Навроцький представив власну версію програми переозброєння «SAFE 0%», фінансування якої планується здійснювати з бюджету Польщі.

Після президентського вето щодо програми SAFE уряд Польщі ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.