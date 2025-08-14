В Одесі “цвіте” Чорне море: екологи виявили перевищення токсичних речовин

В останні тижні в прибережній зоні Одеси спостерігають значне скупчення водоростей, які хвилями виносить на берег, забарвлюючи воду у зелений, брудно-жовтий або коричневий колір.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Державні інспектори відібрали проби морської води у межах міста в місцях, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні.

Результати аналізів показали суттєве перевищення норм:

завислі речовини — у 1,5 раза вище допустимого рівня, що знижує прозорість води, погіршує проникнення світла та впливає на фотосинтез водних рослин;

азот амонійний — у 5,5 раза вище норми. Це токсична сполука, що утворюється під час розкладу органічних решток. Вона небезпечна для водних організмів, особливо за високої температури та низького вмісту кисню, і може призвести до замору риби.

Екологи пояснюють, що надлишок поживних речовин у воді сприяє «цвітінню» моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми.

Держекоінспекція вже звернулася до Одеської міськради з вимогою очистити узбережжя від накопичених водоростей та направила запити до Українського наукового центру екології моря і Держпродспоживслужби області для проведення додаткових досліджень.