Найбільша АЕС Франції зупинила роботу через скупчення медуз у системах охолодження

Роботу АЕС Гравлін на півночі Франції призупинили через скупчення медуз в системах охолодження, пише Reuters з посиланням на заяву оператора станції.

Три реактори зупинилися автоматично через те, що фільтруючі барабани насосних станцій виявилися заповнені великою кількістю медуз. Кілька годин по тому був вручну відключений ще один реактор.

Джерело Reuters повідомило, що фільтруючі насоси не отримали пошкоджень — їх необхідно просто очистити, після чого станція зможе відновити роботу. Компанія-оператор підкреслила, що інцидент не становив небезпеки для об’єкта, персоналу та навколишнього середовища.

Імовірно, першопричиною того, що сталося, могла стати кліматична криза. Вода для охолодження станції надходить з Північного моря. Через підвищення температури води в ньому в останні роки на пляжах навколо АЕС спостерігається збільшення кількості медуз.

АЕС Гравлін — найбільша атомна електростанція у Франції. Сумарна потужність її реакторів становить 5460 мегават.