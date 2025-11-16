        Суспільство

        У Японії знову активізувалася вулкан Сакураджіма: стовп попелу на 4,4 км паралізував авіасполучення

        Сергій Бордовський
        16 Листопада 2025 18:11
        читать на русском →
        Вулкан Сакураджіма / Фото з відкритих джерел
        Вулкан Сакураджіма / Фото з відкритих джерел

        Вулкан Сакураджіма на японському острові Кюсю кілька разів вивергався у неділю, піднявши стовп диму й попелу на висоту до 4,4 кілометра. Через це в регіоні скасували десятки авіарейсів, повідомляє Reuters.

        Як зазначає японське метеорологічне агентство, перше виверження сталося близько 1:00 ночі за місцевим часом. Два наступні зафіксували приблизно о 2:30 та 8:50 ранку. За даними Kyodo, це перше виверження за понад рік, під час якого висота стовпа попелу перевищила 4 кілометри.

        Місцеві медіа повідомили про скасування 30 рейсів у міжнародному аеропорту Кагосіми через сильне випадіння попелу та пов’язані з ним обмеження.

        Реклама
        Реклама

        За прогнозами метеорологів, хмара вулканічного попелу дрейфуватиме на північний схід, і опади очікуються як у самій Кагосімі, так і в сусідній префектурі Міядзакі.

        Сакураджіма вважається одним із найактивніших вулканів Японії — виверження там відбуваються регулярно. У 2019 році він викидав попіл на висоту до 5,5 кілометра.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини