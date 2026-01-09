Масована нічна атака РФ на Київ: є загиблі, поранені та руйнування в кількох районах

У ніч на 9 січня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням дронів і ракет. Внаслідок ударів у столиці є загиблі та поранені, зафіксовані пожежі й значні пошкодження житлових будинків і цивільної інфраструктури.

Внаслідок російського удару по Києву загинули люди, десятки поранених / Фото: ДСНС

Про перебіг атаки та її наслідки протягом ночі повідомляли начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова Києва Віталій Кличко. За їхніми даними, під ударом опинилися Дарницький, Дніпровський, Деснянський, Печерський, Шевченківський та інші райони столиці.

У різних районах Києва фіксували падіння та влучання безпілотників і їхніх уламків у житлові та нежитлові будівлі, пожежі в багатоповерхівках, приватних будинках, гаражах, торговельному центрі та на території оздоровчого закладу. Пошкоджені фасади будинків, дахи, квартири, автомобілі, магазини та об’єкти критичної інфраструктури. У Дніпровському районі внаслідок влучань відбувалася евакуація мешканців з житлових будинків.

За уточненими даними станом на ранок, у Києві загинули щонайменше четверо людей, серед загиблих — медичний працівник. Кількість постраждалих зросла до щонайменше 19 осіб, частину з них госпіталізували. Під час повторних обстрілів у Дарницькому районі поранень зазнали медики та рятувальники, які прибули для надання допомоги.

Унаслідок ударів у місті зафіксовані перебої з електро- та водопостачанням. На місцях працюють аварійні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій ДСНС повідомили, що удари завдавалися по житлових районах столиці, зафіксовані численні пожежі та руйнування, роботи з порятунку та гасіння тривають, інформація уточнюється.