Відео з віце-президентом США Джей Ді Венсом і Ерікою Кірк стало вірусним

Момент зустрічі віце-президента Джей Ді Венс та голови Turning Point USA Ерікки Кірк на заході в Міссісіпі спричинив гарячі дискусії в соцмережах. Користувачі обговорюють, чи був їхній обійм надто близьким.

Як пише People, на заході Turning Point USA в Університеті Міссісіпі 29 жовтня головною темою обговорень став не виступ віце-президента США Джей Ді Венс, а його теплі обійми з Еріккою Кірк. Вона очолила організацію після вбивства свого чоловіка, засновника TPUSA та правого активіста Чарлі Кірка, під час заходу 10 вересня.

Еріка розпочала зустріч із емоційної промови, нагадавши, що минуло сім тижнів із дня загибелі її чоловіка. Вона сказала, що запросила Венса не лише як політичного союзника, але й як близького друга родини.

Реклама

Реклама

There’s a lot of controversy over this hug between Erika Kirk and JD Vance.



Imagine being outraged over a 2.5 second hug between friends?



Help me understand. pic.twitter.com/FIuYGpqsh7 — brittany (@by__brittany) October 31, 2025

Після її слів Венс піднявся на сцену, і вони обійнялися. У соцмережах активно обговорюють саме цей момент: на відео видно, як віце-президент поклав руки на талію Еріки, а вона доторкнулася до його волосся. Користувачі сперечаються, чи був цей жест проявом підтримки у складний період, чи занадто приватним для публічного заходу.

На події також була присутня дружина Венса, Уша Чилукурі Венс. Під час свого виступу віце-президент торкнувся питання їхньої родини та різниці у віросповіданні: він — католик, вона виховувалася в індуїзмі. За словами Венса, дітей вони виховують у християнській традиції, і він сподівається, що з часом дружина прийде до цієї віри.

Після публікації відео в соцмережах з’явилися сотні коментарів — від підтримки Еріки у складний період до критики публічного жесту. Поки що жодна зі сторін ситуацію не коментує.