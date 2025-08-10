FT: Проблема із Сідні Свіні – це ви

Сідні Свіні — 27-річна акторка зі Спокана, штат Вашингтон. Вона здобула популярність роллю Кессі Говард, вільнодумної підліткової героїні у улюбленому серед покоління Z серіалі «Ейфорія». Також її помітили в першому сезоні «Білого лотосу», де вона зіграла заносливу дівчину з багатого середовища. Нині вона — головна героїня: її перша романтична комедія «Хто завгодно, тільки не ти» зібрала понад 220 мільйонів доларів при бюджеті 25 мільйонів. Вона мініатюрна, блакитноока, з великими очима, і широко відома тим, що її бабуся колись назвала онуку «найкращим бюстом Голлівуду».

Комерційна привабливість Свіні принесла їй низку контрактів: вона рекламувала Baskin-Robbins, Guess Originals, Miu Miu, південнокорейський бренд краси Laneige, а також лінійку мила, до якого додали краплі її ванної води — лімітований продукт у колаборації з брендом «натурального догляду» Dr. Squatch.

Але останнього місяця Свіні опинилася в центрі нової культурної війни, пише Джо Еллісон у Financial Times. Скандал вибухнув навколо реклами American Eagle, де вона лежить на підлозі в джинсах. «Гени передаються від батьків до дітей і часто визначають такі риси, як колір волосся, характер і навіть колір очей,» — вона вимовляє це роботизованим, ніби секс-працівниця голосом. «Мої гени — сині,» — продовжує вона. Голос за кадром додає: «Сідні Свіні має гарні джинси» (слово “гени” і слово “джинси” – звучать англійською однаково).

Прихильники Дональда Трампа сприйняли цю рекламу як перемогу у війні з «воукутими» (woke, to be woke: в даному випадку – це «піддаватися» трендам політичної коректності – ред.). За словами самого Трампа, Свіні — «зареєстрована республіканка», і він оцінив її у соцмережі Truth Social як головну зірку «найгарячішої» реклами. Ліберали лівого флангу звинуватили American Eagle у підтримці євгеніки та білої переваги. Феміністки згадали скандальні ролики Брук Шилдс для Calvin Klein початку 1980-х, коли Шилдс було лише 15 років, і заявили, що безперервна і регресивна об’єктивація тіла Свіні шкодить руху #MeToo. У TikTok її ліниве інтонаційне прочитання стало мемом: користувачі переробляють рекламу зі своїми собаками.

У літній тиші цей скандал став ідеальним медіа-штормом — беззмістовною історією, де кожен може проектувати свою позицію. Як зазначає журналіст Райан Бродерік, основний розголос було створено правими коментаторами для провокації ширшої дискусії. Ліберальний гнів виявився незначним, а платформа X (колишній Twitter), де відбувалася частина перепалок, нині переважно заповнена ботами і стала значно меншою.

І я теж потрапила у цю пастку — дивився рекламу багато разів і більше, ніж варто, роздумував над політикою навколо Свіні. Мене мало хвилює сама реклама, але тепер я знаю бренд. Акції American Eagle у понеділок зросли на 24% після підтримки Свіні Трампом та його заяви: «Бути woke — для лузерів, бути республіканцем — те, що потрібно». Міністерство оборони США навіть твітнуло фото свого очільника в джинсах з підписом «@secdef has good jeans» ( (“міністр оборони має хороші джинси”, при цьому слід розуміти, що тут йдеться про гру слів у рекламному ролику з Сідні Суіні, де вона каже, що її “genes are blue” (гени блакитні), а закадровий голос додає — “Sydney Sweeney has good jeans” — тобто «Сідні Суіні має хороші джинси». Слово “genes” (гени) звучить однаково з “jeans” (джинси), тому виникає каламбур. Саме його підхопили в соцмережах і він став мемом).

Проблема Свіні, як я її бачу, у тому, що вона розпалює найнижчі суспільні бажання. Вона молода, приваблива, має великі губи і зачіску в стилі Фарри Фосетт. Незважаючи на роки усвідомлення різноманіття і нібито прогресу — ми всі начебто маємо бути менш сексистськими, ейджистськими та дискримінаційними — успіх Свіні виявляє неприємну правду: для багатьох величезна частина населення ідеалом жінки залишається «пневматична блондинка».

Свіні — це чергова в довгій низці блондинок, які кидали виклик суспільству, демонструючи жагу слави і відкриту сексуальність. Вона пряма спадкоємиця Джейн Менсфілд і трагічної Мерилін Монро. У ній можна побачити і тінь Анни Ніколь Сміт — її використовують як майданчик для нових моралізаторських нападок.

Цікавим є паралель із кар’єрним ренесансом Памели Андерсон: ця канадсько-американська акторка нині проводить світовий тур, просуваючи роль у «Голому пістолеті». Попри те, що їй уже 58, колишня дівчина Playboy і легенда Baywatch лишається культурною іконою, а останнім часом її приймають серйозніше після того, як вона відмовилася від макіяжу, змінила сексуальні скандали на садівництво і зав’язала роман із Ліамом Нісоном.

Свіні не винна, що має приголомшливу фігуру і розкішне волосся. Вона не зобов’язана вибачатися за те, що вміє продавати ці переваги, не зізнаючись у тому, що це живиться нашими бажаннями. У неї гени, які приносять гроші. Це наша проблема, а не її. Адже саме ми купуємо її «брудну» ванну воду.