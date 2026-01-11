Морози до -24°: Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 12 січня

В Україні збережеться холодна погода з сильними морозами, особливо вночі. У більшості областей опадів не очікується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у ніч на 12 січня в Україні температура повітря становитиме від -12 до -18 градусів, на крайній півночі — від -18 до -24 градусів, на південному заході — -7…-12 градусів, у південній частині — -4…-6 градусів.

Удень 12 січня в північних областях очікується -7…-13 градусів, на решті території — -3…-9 градусів, на півдні — -2…-4 градуси.

За словами Діденко, у більшості регіонів України опадів не буде. Сніг можливий лише в західних областях. Ожеледиця на дорогах, за її словами, збережеться надовго.

У Києві понеділок, 12 січня, буде дуже холодним: уночі -14…-18 градусів, удень -10…-13 градусів. Опадів у столиці не прогнозують.

Синоптикиня зазначила, що морози в Україні триватимуть і надалі. Можливі лише тимчасові послаблення, але не повне припинення холодів. За оновленими прогностичними моделями, чергове послаблення морозу очікується ближче до 18 січня.