На Обухівщині під час пожежі опіки отримали троє дітей — триває розслідування

На Обухівщині під час пожежі в приватному будинку постраждали діти. Поліція Київської області розслідує обставини події.

У селі Погреби на Обухівщині сталася пожежа з постраждалими дітьми / Фото: Нацполіція

За даними правоохоронців, повідомлення про пожежу в приватному будинку в селі Погреби Васильківської територіальної громади надійшло від медичних працівників.

На місці події працювали рятувальники та поліцейські. Внаслідок пожежі опіки дістали троє хлопців віком 1, 4 та 9 років. Також незначні опіки отримала 22-річна дівчина.

Ймовірною причиною займання попередньо називають вибух газового балона. Остаточні результати перевірки згодом нададуть працівники ДСНС.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.