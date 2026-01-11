Після уколів для схуднення вага повертається у чотири рази швидше — британські вчені

Люди, які худнули за допомогою інʼєкцій для схуднення, після припинення лікування знову набирають вагу значно швидше, ніж ті, хто скидав кілограми за допомогою дієти та фізичних вправ.

Про це йдеться у матеріалі BBC з посиланням на дані, опубліковані в British Medical Journal.

Згідно з дослідженням, інʼєкції для схуднення є ефективним способом швидкої втрати ваги — люди з надмірною масою тіла можуть схуднути майже на пʼяту частину.

Водночас після припинення уколів вага починає швидко повертатися. У середньому люди набирають близько 0,8 кілограма на місяць, що означає повернення до початкової ваги приблизно за півтора року. Для порівняння, після дієти та фізичних вправ вага повертається значно повільніше — приблизно на 0,1 кілограма на місяць.

Дослідниця з Оксфордського університету Сьюзен Джебб застерігає, що люди, які купують такі інʼєкції, повинні знати про ризик швидкого повернення ваги після завершення лікування. Вона наголосила, що результати отримані в межах клінічних випробувань, а не з повсякденного життя, і для оцінки довгострокового ефекту потрібні додаткові дослідження.

Науковці проаналізували 37 досліджень за участю понад 9 тисяч пацієнтів, порівнюючи інʼєкції для схуднення з дієтами та таблетками. Лише вісім із них стосувалися нових препаратів класу GLP-1, а максимальний період спостереження після припинення лікування становив один рік, тому оцінки є приблизними.

Експерт з харчування з Університету Суррея Адам Коллінз пояснив, що інʼєкції імітують гормон GLP-1, який регулює апетит. За його словами, тривале штучне підвищення рівня цього гормону може зменшувати природну чутливість організму до нього, через що після припинення лікування контроль апетиту різко зникає.

Національна служба охорони здоровʼя Великої Британії рекомендує такі інʼєкції лише людям із надмірною вагою та повʼязаними з ожирінням ризиками для здоровʼя, а не тим, хто хоче схуднути незначно. Лікарі також наголошують на необхідності змін способу життя — здорового харчування та фізичної активності — для утримання результату.

За оцінками, протягом минулого року близько 1,6 мільйона дорослих у Великій Британії використовували інʼєкції для схуднення, переважно за приватними рецептами. Ще 3,3 мільйона людей заявили, що хотіли б спробувати такі препарати найближчим часом.

Експерти зазначають, що результати дослідження підкреслюють хронічний характер ожиріння і свідчать про те, що для підтримки здорової ваги часто потрібне тривале або постійне лікування.