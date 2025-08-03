Вчені розкрили еволюційне походження картоплі

Міжнародна група дослідників уперше розкрила еволюційне походження одного з головних харчових продуктів людства — картоплі. Як з’ясувалося, сучасна картопля виникла приблизно 9 мільйонів років тому в результаті природного схрещування дикого томата та рослини, схожої на картоплю, яка жила в Південній Америці. Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cell, пише Reuters.

Науковці проаналізували 450 геномів культурної картоплі та 56 геномів диких видів, і дійшли висновку, що саме це давнє гібридизаційне схрещення призвело до появи характерної ознаки — бульби. Саме вона і стала їстівною частиною рослини, на відміну від томата, де споживається плід.

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“Картопля — одне з найуніверсальніших і найпоживніших джерел їжі у світі. Попри стереотип про “вуглеводи”, вона багата на вітамін C, калій, клітковину та резистентний крохмаль, і не містить глютену”, — зазначив один з авторів дослідження, геномний біолог Саньвень Хуан з Китайської академії сільськогосподарських наук.

Ця давня гібридизація відбулася приблизно через 5 мільйонів років після того, як дві “батьківські” рослини — предки томату і Etuberosum (схожої на картоплю, але без бульб) — розійшлися в еволюції. Саме тоді почалося швидке підняття Анд, і нова рослина змогла пристосуватися до холодних, сухих умов завдяки бульбі, що слугувала для накопичення поживних речовин та вегетативного розмноження.

Зараз у світі існує близько 5000 сортів картоплі. Вона посідає третє місце серед продовольчих культур після пшениці та рису. Лідером з її вирощування є Китай.

Результати дослідження можуть допомогти селекціонерам у створенні нових сортів картоплі, стійких до кліматичних змін. Зокрема, дослідники сподіваються використати генетичні властивості томатів для редагування ДНК картоплі з метою усунення шкідливих мутацій. Також не виключено створення гібридної рослини, яка плодоноситиме томатами над землею, а під землею даватиме бульби картоплі.

Цікаво, що хоча ми споживаємо різні частини томата і картоплі, самі рослини мають надзвичайно схожу будову: листя і квіти майже ідентичні. І навіть плоди дикої картоплі схожі на маленькі зелені помідори — але їсти їх не варто.