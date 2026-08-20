The Guardian: Вейпінг у підлітків веде до проблем з диханням та переходом до цигарок

Молоді люди, які починають користуватися вейпами, мають підвищений ризик розвитку проблем із диханням і в подальшому можуть перейти до куріння звичайних сигарет.

Про це пише The Guardian із посиланням на огляд Королівського коледжу педіатрії та дитячого здоров’я Великої Британії.

Автори огляду дійшли висновку, що вейпінг серед дітей і підлітків стабільно пов’язаний із погіршенням респіраторного здоров’я, зокрема кашлем, хрипами, симптомами бронхіту та загостренням астми.

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Також дослідники виявили зв’язок між використанням електронних сигарет і подальшим переходом до куріння звичайних сигарет.

Співавтор дослідження професор Вілл Керролл заявив, що вейпінг не слід сприймати як нешкідливу частину дорослішання. За його словами, наявні дані вказують на зв’язок із респіраторними симптомами, нікотиновою залежністю та подальшим курінням сигарет.

Огляд охопив близько 14 тисяч опублікованих матеріалів і 81 дослідження. У ньому також виявили дані про можливий негативний вплив вейпінгу на здоров’я ротової порожнини та зубів, зокрема запалення, виразки та сухість у роті.

Крім того, дослідники зафіксували зв’язок із такими негативними наслідками для психічного здоров’я, як тривожність, депресія та суїцидальні думки.

Окремі нові дані також вказують на можливий вплив вейпінгу на сон, здоров’я очей та алергічні реакції, а також на ризики для немовлят у разі впливу нікотину під час вагітності.

За даними The Guardian, популярність вейпів серед молоді у Великій Британії за останнє десятиліття різко зросла. Приблизно кожен п’ятий британець віком від 11 до 17 років хоча б раз пробував вейп.

Представники Королівського коледжу педіатрії закликали британський уряд швидше впровадити нові обмеження, передбачені законом про тютюн і вейпи. Серед них — уніфіковане пакування, заборона розміщувати вейпи на видному місці в магазинах і обмеження назв смаків, орієнтованих на дітей.

Медики також пропонують обмежити кількість доступних смаків.

Водночас експерти наголошують, що електронні сигарети можуть відігравати роль у відмові від куріння для дорослих курців, але люди, які не курять, особливо діти, не повинні починати користуватися вейпами.

Влада вже заборонила одноразові електронні сигарети та планує з наступного року заборонити їхню рекламу і спонсорство.