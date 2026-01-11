У Росії посилили контроль над інтернетом: навіть видалені повідомлення зберігатимуть три роки

У Росії з початку 2026 року суттєво посилили контроль над інтернетом. Онлайн-сервіси зобов’язали зберігати всі повідомлення користувачів протягом трьох років і передавати їх силовикам за запитом.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

З 1 січня 2026 року інтернет-сервіси в РФ зобов’язані зберігати всі аудіо-, відео- та текстові повідомлення користувачів упродовж трьох років навіть після їх видалення, а також надавати ці дані силовим структурам за запитом. Раніше строк зберігання становив один рік.

Реклама

Реклама

Формальним поясненням посилення контролю російська влада називає «захист від шахраїв». У ЦПД зазначають, що на практиці йдеться про розширення інструментів стеження, тиску та цензури.

У Центрі наголошують, що зникає навіть ілюзія приватного спілкування: особисті повідомлення, які зберігатимуться роками, у будь-який момент можуть бути використані для пошуку «екстремізму», «дискредитації» або інших звинувачень.

За оцінкою ЦПД, такі заходи спрямовані на формування самоцензури серед громадян. Люди змушені двічі замислюватися перед тим, як щось писати в мережі, навіть у приватних чатах. У Росії послідовно вибудовується цифрова держава тотального нагляду, де страх стає інструментом управління.