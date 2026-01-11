Маск пообіцяв оприлюднити алгоритми мережі X на тлі тиску ЄС

Соціальна мережа X оприлюднить свій алгоритм рекомендацій, включно з кодом для органічних і рекламних дописів.

Про це повідомляє Reuters.

Власник соцмережі X Ілон Маск заявив, що платформа відкриє для публічного доступу свій новий алгоритм, включно з усім програмним кодом, який відповідає за рекомендації органічних і рекламних дописів.

За словами Маска, це станеться за сім днів. Він також зазначив, що публікація алгоритмів відбуватиметься регулярно — кожні чотири тижні, разом із докладними поясненнями для розробників щодо внесених змін.

Заява пролунала на тлі посиленої уваги з боку Європейської комісії. Раніше цього тижня Єврокомісія вирішила продовжити до кінця 2026 року дію розпорядження щодо збереження даних, надісланого X минулого року, яке стосується алгоритмів платформи та поширення незаконного контенту.

Крім того, в липні 2025 року паризькі прокурори розпочали розслідування щодо X через підозри в алгоритмічній упередженості та незаконному збиранні даних. У компанії назвали це «політично мотивованим кримінальним розслідуванням», яке, за їхніми словами, загрожує свободі слова користувачів.

Минулого місяця Європейський Союз оштрафував X на 120 млн євро за порушення вимог прозорості відповідно до Акта про цифрові послуги (Digital Services Act). Регулятори заявили, що порушення стосувалися підписки з «синьою галочкою», недостатньої прозорості рекламного реєстру та відмови надати дослідникам доступ до публічних даних платформи.

У відповідь на повідомлення Європейської комісії про штраф Ілон Маск опублікував нецензурний коментар у соцмережі X.