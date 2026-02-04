Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад 850 млрд доларів — Forbes

Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 850 млрд доларів. Це сталося після угоди, за якою SpaceX придбала компанію xAI.

За оцінкою Forbes, угода, оголошена в понеділок увечері, збільшила статки Ілона Маска на 84 млрд доларів — до рекордних 852 млрд. У результаті SpaceX придбала його компанію зі штучного інтелекту та соціальних медіа xAI, а вартість об’єднаної структури оцінили у 1,25 трлн доларів.

До угоди Маск володів приблизно 42% SpaceX, які оцінювалися у 336 млрд доларів, виходячи з тендерної пропозиції грудня, що оцінила компанію у 800 млрд. Також йому належало близько 49% xAI вартістю 122 млрд доларів за підсумками раунду приватного фінансування на початку місяця. Після злиття, яке оцінило SpaceX у 1 трлн доларів, а xAI — у 250 млрд, Маск, за підрахунками Forbes, володіє 43% об’єднаної компанії вартістю 542 млрд доларів.

SpaceX стала найбільшим активом Маска. Крім цього, він володіє приблизно 12% Tesla, що оцінюється у 178 млрд доларів, а також опціонами на акції компанії ще на 124 млрд доларів. До цих сум не включено пакет винагороди, схвалений акціонерами Tesla в листопаді, який у разі досягнення цільових показників може принести Маску до 1 трлн доларів у вигляді акцій.

Це вже друге злиття компаній Маска менш ніж за рік. У березні минулого року він об’єднав xAI та соціальну платформу X, оцінивши їх у 80 млрд і 33 млрд доларів відповідно. Попри запитання щодо внутрішніх оцінок угод, усі ці активи тепер зосереджені в SpaceX, яка, за очікуваннями, може вийти на IPO пізніше цього року.

За останні чотири місяці Маск встановив одразу кілька рекордів. У жовтні він першим у світі перевищив позначку у 500 млрд доларів, у грудні — 600 млрд, а вже за кілька днів — 700 млрд доларів. Наразі він випереджає другу найбагатшу людину світу, співзасновника Google Ларрі Пейджа, на 578 млрд доларів і наблизився до статусу першого трильйонера.