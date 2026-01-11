Індонезія та Малайзія заблокували Grok AI Маска через сексуальний контент

Індонезія та Малайзія обмежили доступ до штучного інтелекту Grok, розробленого компанією Ілона Маска, через генерацію сексуального контенту. Це перші країни, які пішли на таке рішення.

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада Індонезії та Малайзії протягом вихідних обмежила доступ до Grok AI — системи штучного інтелекту, що належить компанії xAI Ілона Маска.

Міністерство комунікацій і цифрових справ Індонезії запровадило тимчасову заборону, пояснивши її необхідністю «захистити жінок, дітей і все суспільство від ризику фейкового порнографічного контенту, створеного за допомогою ШІ». Відомство також звернулося до платформи X із вимогою надати негайні роз’яснення.

Міністерка комунікацій і цифрових справ Індонезії Меутя Хафід заявила, що уряд розглядає створення сексуальних дипфейків без згоди як серйозне порушення прав людини, людської гідності та національної безпеки в цифровому просторі.

У неділю регулятор зв’язку Малайзії також повідомив про обмеження доступу до Grok до моменту впровадження ефективних запобіжників. Малайзійська комісія з комунікацій і мультимедіа зазначила, що надсилала приписи компаніям X Corp. та xAI LLC щодо запобігання створенню контенту, який може порушувати національне законодавство, однак отримані відповіді не усунули ключові ризики, пов’язані з роботою інструменту.

Рішення країн Південно-Східної Азії було ухвалене після того, як компанія xAI обмежила функцію генерації зображень у соціальній мережі X для більшості користувачів. Це сталося після хвилі критики через створення оголених зображень жінок і дітей. Тепер для генерації та редагування зображень потрібна платна підписка, тоді як раніше ці функції були безкоштовними з денними лімітами.

Втім, регулятори в низці країн, зокрема у Великій Британії, розкритикували такі кроки як недостатні. Окремий застосунок Grok, який працює незалежно від платформи X, досі дозволяє створювати зображення без підписки.

Влада Індії, яка раніше також висловлювала занепокоєння через роботу Grok, отримала від X запевнення у дотриманні місцевого законодавства. За даними Press Trust of India, було заблоковано близько 3 500 одиниць контенту та видалено понад 600 акаунтів.

У відповідь на блокування в Індонезії Grok опублікував повідомлення в соцмережі X з вибаченнями за незручності та заявив, що працює над вирішенням проблеми.