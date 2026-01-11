Зеленський: Росія хотіла повторити — і повторила знущання з людей, повторила фашизм

Сьогодні триває 1418-й день повномасштабної війни Росії проти України, яка за тривалістю вже дорівнює війні нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Агресію РФ можна зупинити лише спільними зусиллями міжнародних партнерів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Зеленський зазначив, що Росія «хотіла повторити — і повторила знущання з людей, повторила фашизм, повторила майже все найгірше, що було у ХХ столітті». Він підкреслив, що російська армія веде війну проти енергетичної інфраструктури, застосовуючи ударні дрони та балістичні ракети проти електростанцій і котелень.

Реклама

Реклама

Президент наголосив, що попри величезні втрати, російські війська й далі намагаються захопити Донбас, як і майже чотири роки тому, а також знову прагнуть заявити про нібито захоплення Куп’янська. За його словами, російські солдати «безкінечно гинуть у полях на Запоріжжі», воюючи фактично проти однієї України.

Зеленський зазначив, що навіть за всієї підтримки партнерів фронт утримують саме українські воїни. Він також заявив, що щоденні втрати Росії становлять не менше ніж 1000 убитих, починаючи з грудня, і назвав це платою Кремля за небажання завершувати війну.

«Це багато говорить про систему, яку збудував Володимир Путін, і про нього особисто», — наголосив президент України. За його словами, «російське божевілля» можна зупинити лише об’єднаними силами Європи, Сполучених Штатів Америки та всіх партнерів України.

Президент підкреслив, що кожен день війни є нагадуванням про необхідність захистити світ і зупинити російську агресію.