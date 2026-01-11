Іран пригрозив ударами по базах США та Ізраїлю на тлі масових протестів

Іран у неділю пригрозив ударами у відповідь по військових базах США та Ізраїлю на тлі масових антиурядових протестів. Ізраїль перевели у стан підвищеної готовності через можливе втручання Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters.

Тегеран виступив із погрозами на адресу США та Ізраїлю після того, як президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність завдати удару по Ірану у разі застосування сили проти протестувальників.

Реклама

Реклама

Голова парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф, виступаючи у парламенті, застеріг від «прорахунку». За його словами, у разі нападу на Іран «окуповані території» — маючи на увазі Ізраїль — а також усі бази й кораблі США стануть «законними цілями». Галібаф є колишнім командиром елітного Корпусу вартових ісламської революції.

Протести в Ірані розпочалися 28 грудня через стрімке зростання цін, але згодом переросли у виступи проти духовного керівництва, яке править країною з 1979 року. За даними правозахисної групи HRANA, кількість загиблих сягнула 116 осіб, з яких більшість — протестувальники, а також 37 представників сил безпеки. Водночас повну картину подій ускладнює інтернет-блокада.

Іранська державна телерадіокомпанія показала кадри десятків тіл у мішках у тегеранському бюро судмедекспертизи, заявивши, що загиблі стали жертвами подій, спричинених «озброєними терористами». Влада Ірану звинувачує США та Ізраїль у підбурюванні заворушень. Очільник поліції Ахмад-Реза Радан заявив про посилення дій сил безпеки проти «порушників».

Троє ізраїльських джерел, присутніх на нарадах з питань безпеки, повідомили Reuters, що Ізраїль перебуває у стані підвищеної бойової готовності на випадок можливого втручання США. Представник ізраїльських військових заявив, що протести є внутрішньою справою Ірану, однак армія стежить за розвитком подій і готова діяти «з усією силою», якщо буде потрібно.

Раніше Іран та Ізраїль вели 12-денну війну в червні минулого року, до якої короткочасно долучилися США, завдавши ударів по ключових ядерних об’єктах. У відповідь Іран обстріляв Ізраїль і американську авіабазу в Катарі.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян в телевізійному інтерв’ю заявив, що США та Ізраїль стоять за спробами дестабілізації, а в країну нібито були завезені «терористи», які підпалюють мечеті, атакують банки та державну власність. Водночас він заявив про готовність влади вислухати громадян і вирішувати економічні проблеми.

Тим часом Дональд Трамп у дописі в соцмережах заявив, що Іран «дивиться на свободу, можливо, як ніколи раніше», і що США «готові допомогти». За даними ізраїльського джерела, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо можливість американського втручання.

Колишній спадкоємець іранського шаха Реза Пехлеві закликав протестувальників не залишати вулиці, заявивши, що Трамп відзначив «неймовірну хоробрість» іранців. Ізраїль офіційно не заявляв про намір втручатися, зберігаючи напруженість у відносинах з Іраном через його ядерну та ракетну програми.