Маша Єфросиніна похизувалася в Instagram своїми нюдсами

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зворушила підписників щирими словами про силу та крихкість людини у складні часи.

Серію ніжних фото знаменитість опублікувала у себе в Instagram. 46-річна зірка опублікувала серію чуттєвих світлин, де вона задумливо позує у ванні з піною, та поділилася глибокими роздумами про те, що за зовнішньою впевненістю часто ховається внутрішня ніжність.

Маша Єфросиніна у ванні / Фото instagram.com/mashaefrosinina

“Ми всі тримаємося на межі розсипання. За доглянутістю, за зовнішньою міцністю ховаються оголені почуття та вразливість, і я не боюся носити їх в собі”, — написала Єфросиніна.

Телеведуча наголосила, що крихкість — не слабкість, а навпаки — джерело людяності та сили: “Крихкість всередині не дає нам втратити здатність відчувати, творити і допомагати, навіть коли сили майже вичерпані. Міцність зовні — це лише захист для того, що всередині ледве тримається, але продовжує горіти”.