“Золотий Вік” припинив співпрацю зі скандальною Настею Каменських

Ювелірний бренд “Золотий Вік” достроково завершив рекламну кампанію зі співачкою NK (Настею Каменських), яка була обличчям бренду з 2021 року. Причиною стало її концертне турне у США, під час якого артистка виконувала пісні російською мовою та заявила зі сцени, що “неважливо, якою мовою говорити”.

У заяві компанії зазначено, що рішення ухвалено з огляду на цінності та принципи бренду. “Ми відкриваємо нову сторінку у комунікації з клієнтами. Наша команда вже працює над новою креативною концепцією, яка поєднуватиме емоції, почуття та натхнення”, – йдеться у повідомленні. Оновлена рекламна кампанія запланована на цей рік.

Інцидент стався під час американського туру NK, який охопив виступи в Чикаго, Маямі та Нью-Йорку. За інформацією “Суспільного”, у програмі концерту були старі пісні російською мовою, а особливе обурення викликала заява співачки: “Існує одна мова, яку всі розуміють, це — любов”.