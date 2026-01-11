Суші з лососем вигадали не японці — і ось чому

Сьогодні лосось є однією з найпопулярніших начинок для суші у світі, але ще кілька десятиліть тому в Японії його відмовлялися їсти сирим. Матеріал BBC розповідає, як одна ідея з Норвегії назавжди змінила японську гастрономію.

Про це йдеться у статті BBC.

У середині 1980-х років Норвегія шукала нові ринки збуту для стрімко зростаючої індустрії вирощування лосося. Уряд запустив Project Japan, однак зіткнувся з проблемою: японці не споживали лосося сирим, вважаючи його непридатним для суші та сашимі.

Аналітиком проєкту став Бйорн-Ейрік Олсен — молодий норвежець із глибоким захопленням Японією. Його інтерес до країни почався ще в підлітковому віці після перегляду фільму “Сім самураїв” режисера Акіри Куросави. Згодом Олсен вивчав японську мову в Осаці та навчався в університеті Кюсю, досліджуючи морські водорості.

Наприкінці 1980-х він побачив потенціал саме у сегменті суші та сашимі — найдорожчому на японському ринку морепродуктів. Проте імпортери й гуртовики відмовлялися: лосось вважали таким, що має «неправильний запах, текстуру і колір», а також боялися паразитів у дикій рибі.

Щоб змінити ставлення, команда відмовилася від традиційної японської назви лосося «shake» й запровадила бренд Noruee saamon — «норвезький лосось». Розпочалися маркетингові кампанії та співпраця з відомими шеф-кухарями, зокрема з телевізійною зіркою Юкатою Ішінабе. Попри це, прорив настав не одразу.

Ситуація змінилася на початку 1990-х, коли Норвегія зіткнулася з перевиробництвом: десятки тисяч тонн лосося залишалися непроданими, а ціни обвалилися. Олсен наполіг, щоб рибу не продавали для термічної обробки, аби не зруйнувати імідж лосося для суші, і домовився про постачання партії саме як продукту для сирого споживання.

Додатковим поштовхом стала економічна криза в Японії та бум дешевих конвеєрних суші-ресторанів. Діти та молодь без упереджень обирали яскравий помаранчевий лосось, і його популярність різко зросла. Уже в середині 1990-х лососеві ніґірі з’явилися навіть у вигляді пластикових муляжів у вітринах ресторанів — знак того, що тренд закріпився.

Сьогодні лосось є однією з найпоширеніших суші-начинок у світі, а Норвегія залишається найбільшим виробником фермерського лосося. Сам Олсен продовжує їздити до Японії та працює над книгою про цю історію, називаючи її поєднанням норвезької та японської культур.