У дубайському шоколаді виявили шкідливі речовини та сліди плісняви: чи є загроза здоров’ю

Шоколад, що продається під назвою “дубайський”, виявився неякісним і може містити небезпечні речовини. Фахівці Stiftung Warentest дослідили шість видів такого шоколаду і виявили у двох зразках зі столиці ОАЕ забруднення канцерогенними речовинами, зокрема афлатоксинами з плісняви.

Про це пише видання Der Spiegel.

Продукт Dubai Chocolate Kunafa & Pistachio від Le Damas виявився особливо небезпечним – у ньому знайшли значну кількість шкідливих речовин, які можуть утворюватися в рафінованій пальмовій олії. Водночас чотири з шести досліджених продуктів мали порушення в маркуванні, а деякі не містили обов’язкових вказівок для алергіків.

Фахівці наголошують, що шоколад не становить серйозної загрози для здоров’я, але такий рівень забруднень несумісний із заявленою “преміальною якістю”. Спеціалісти рекомендують споживачам обирати звичайний фісташковий шоколад як більш безпечну та доступну альтернативу.

Афлатоксини: що відомо про речовину

Афлатоксини були виявлені в Англії в 1960 році при дослідженні Х-хвороби птахів. Найтоксичнішим серед них є афлатоксин В1. Ці речовини термостійкі, погано розчиняються у воді та руйнуються тільки сильними лугами. Вони утворюються в харчових продуктах при температурі 22−30 ˚С і вологості 85−90%. Афлатоксини присутні в зернових, бобових, горіхах, какао, каві, хлібі, молоці, м’ясі та яйцях, особливо в продуктах з тропічних країн, як арахіс. Вони накопичуються в печінці, викликаючи серйозні захворювання, такі як цироз і рак печінки.

Афлатоксин В1 є сильним канцерогеном з тератогенними та мутагенними властивостями. Ризик зараження пліснявою особливо високий в сухофруктах, горіхах, соках, молочних продуктах, яйцях, м’ясі та зернових культурах. Для уникнення отруєння потрібно обережно ставитися до зберігання продуктів, контролювати вологість і перевіряти термін придатності. Важливо дотримуватися санітарії при зберіганні їжі, особливо для дитячого харчування.

Довідково. Stiftung Warentest – це німецька незалежна організація, яка займається тестуванням товарів і послуг. Вона була заснована у 1964 році та фінансується частково державою, але працює автономно. Її метою є надання споживачам об’єктивної інформації про якість, безпеку та ефективність різноманітних продуктів. Stiftung Warentest має високу репутацію в Німеччині та за її межами завдяки незалежності та ґрунтовності своїх досліджень.