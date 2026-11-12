Сили оборони за добу знищили 2150 російських військових і понад 380 одиниць техніки

За минулу добу російська армія втратила близько 2150 військових. Також Сили оборони знищили 47 артилерійських систем, 14 бойових броньованих машин, три танки та три РСЗВ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За добу Росія втратила:

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особового складу — 2150;

танків — 3;

бойових броньованих машин — 14;

артилерійських систем — 47;

РСЗВ — 3;

наземних робототехнічних комплексів — 8;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1013;

автомобільної техніки та автоцистерн — 312;

спеціальної техніки — 5.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення станом на 12 листопада становлять близько 1 616 330 військових, 12 471 танк, 25 720 бойових броньованих машин, 52 278 артилерійських систем, 2269 РСЗВ, 1756 засобів ППО, 452 літаки та 356 гелікоптерів.

Також Росія втратила 3130 наземних робототехнічних комплексів, 605 923 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 173 838 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4899 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.