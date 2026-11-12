У Петербурзі підірвали автомобіль із російським полковником: він загинув на місці

Уранці 12 листопада в Шушарах під Санкт-Петербургом вибухнув автомобіль із російським полковником. За даними місцевого видання “Фонтанка”, військовий загинув на місці.

Про це повідомляє “Фонтанка”.

Вибух стався близько 07:00 у мікрорайоні Слов’янка на Колпінському шосе.

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За інформацією видання, вибуховий пристрій був закріплений під днищем автомобіля та приведений у дію дистанційно, коли військовий виїжджав із двору.

Камера спостереження зафіксувала, що перед вибухом полковник вийшов із будинку сам, сів у машину та почав рух.

Він загинув на місці.

Після вибуху рух Колпінським шосе перекрили. На місці працюють співробітники спецслужб, слідчі, криміналісти та оперативники.

У автобуса, який перебував поруч, вибило вікна.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про вбивство.

Наприкінці серпня в цьому ж районі також вибухнув автомобіль із російським військовим. Тоді загинув підполковник, а його дружина дістала поранення.

За даними ASTRA, ймовірно, загиблим тоді був майор Сергій Сечков із 332-го окремого гвардійського вертолітного полку, якого українська розвідка звинувачувала в ударах по цивільному населенню України.