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        У Петербурзі підірвали автомобіль із російським полковником: він загинув на місці

        Вадим Вакаренко
        12 Листопада 2026 08:42
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        Пошкоджений автомобіль на місці вибуху в Шушарах під Санкт-Петербургом / Фото: ASTRA
        Пошкоджений автомобіль на місці вибуху в Шушарах під Санкт-Петербургом / Фото: ASTRA

        Уранці 12 листопада в Шушарах під Санкт-Петербургом вибухнув автомобіль із російським полковником. За даними місцевого видання “Фонтанка”, військовий загинув на місці.

        Про це повідомляє “Фонтанка”.

        Вибух стався близько 07:00 у мікрорайоні Слов’янка на Колпінському шосе.

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        За інформацією видання, вибуховий пристрій був закріплений під днищем автомобіля та приведений у дію дистанційно, коли військовий виїжджав із двору.

        Камера спостереження зафіксувала, що перед вибухом полковник вийшов із будинку сам, сів у машину та почав рух.

        Він загинув на місці.

        Після вибуху рух Колпінським шосе перекрили. На місці працюють співробітники спецслужб, слідчі, криміналісти та оперативники.

        У автобуса, який перебував поруч, вибило вікна.

        Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про вбивство.

        Наприкінці серпня в цьому ж районі також вибухнув автомобіль із російським військовим. Тоді загинув підполковник, а його дружина дістала поранення.

        За даними ASTRA, ймовірно, загиблим тоді був майор Сергій Сечков із 332-го окремого гвардійського вертолітного полку, якого українська розвідка звинувачувала в ударах по цивільному населенню України.


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