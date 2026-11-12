Кількість постраждалих після атаки дрона на Київ зросла до семи

Кількість постраждалих унаслідок ранкового російського удару по житловому будинку в Соломʼянському районі Києва зросла до семи. Загинула 44-річна жінка.

Про це повідомила поліція Києва.

За даними правоохоронців, постраждалим від 37 до 83 років.

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Російський безпілотник влучив у девʼятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та часткове руйнування зовнішньої стіни.

На місці розгорнули мобільний поліцейський пункт, де слідчі приймають заяви від мешканців щодо пошкодженого майна.

Також працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

Наслідки влучання російського БпЛА у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва та робота екстрених служб / Фото: ДСНС Києва

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після влучання російського БпЛА в девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі було відомо про пʼятьох постраждалих.