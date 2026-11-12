        Суспільство

        Кількість постраждалих після атаки дрона на Київ зросла до семи

        Вадим Вакаренко
        12 Листопада 2026 10:55
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        Робота рятувальників і медиків після влучання російського дрона у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва / Фото: ДСНС Києва
        Робота рятувальників і медиків після влучання російського дрона у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва / Фото: ДСНС Києва

        Кількість постраждалих унаслідок ранкового російського удару по житловому будинку в Соломʼянському районі Києва зросла до семи. Загинула 44-річна жінка.

        Про це повідомила поліція Києва.

        За даними правоохоронців, постраждалим від 37 до 83 років.

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        Російський безпілотник влучив у девʼятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу та часткове руйнування зовнішньої стіни.

        На місці розгорнули мобільний поліцейський пункт, де слідчі приймають заяви від мешканців щодо пошкодженого майна.

        Також працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та інші профільні служби.

        Наслідки влучання російського БпЛА у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва та робота екстрених служб / Фото: ДСНС Києва

        Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що після влучання російського БпЛА в девʼятиповерхівку в Соломʼянському районі було відомо про пʼятьох постраждалих.


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