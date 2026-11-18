Президент США Дональд Трамп прибув до китайського Шеньчженя, де проходить саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Президент Китаю Сі Цзіньпін особисто зустрів його в аеропорту — на відміну від Володимира Путіна, якого після прибуття зустрічав один із високопоставлених представників Комуністичної партії Китаю.

Про це повідомляє Reuters. Агентство зазначає, що Сі вперше від моменту приходу до влади особисто зустрів іноземного лідера в аеропорту.

Після прибуття Трамп і Сі потиснули один одному руки та коротко обійнялися. За даними Reuters, такий жест став відповіддю на особисту зустріч Сі Трампом у США у вересні.

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Водночас Путіна, який прибув до Шеньчженя раніше, в аеропорту зустрічав Цай Ці — п’ятий за рангом член найвищого керівного органу Комуністичної партії Китаю. New York Post також звертає увагу на різницю у рівні прийому двох лідерів.

Трампу влаштували урочистий прийом

Під час прибуття президента США вздовж червоної доріжки вишикувалися сотні артистів із квітами.

Церемонія також включала проліт військової авіації та виконання гімну США. Трамп привітав авіашоу оплесками.

Пізніше лідери вирушили на заходи саміту АТЕС. Під час групового фотографування Сі відвів Трампу місце поруч із собою, а на урочистій вечері американський президент сидів на його боці головного столу.

Перед вечерею Путін підійшов до Трампа та потиснув йому руку.

Путін і Сі обговорили війну проти України

До прибуття Трампа Путін провів переговори із Сі Цзіньпіном.

За твердженням речника Кремля Дмитра Пєскова, серед тем була війна Росії проти України.

У Кремлі також заявили, що Путін і Трамп матимуть можливість провести окрему повноцінну розмову незалежно від конкретного формату їхнього спілкування.

Попереду — перша тристороння зустріч

Трамп, Сі та Путін мають провести окрему тристоронню зустріч у четвер, 19 листопада.

Reuters зазначає, що це буде перша зустріч такого формату між лідерами США, Китаю та Росії. Серед можливих тем — війна Росії проти України, ядерні озброєння, торгівля та інші міжнародні питання.

Трамп раніше заявляв, що планує порушити під час переговорів питання України.

Саміт АТЕС у Шеньчжені відбувається 18-19 листопада.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Сі Цзіньпін особисто зустрів Дональда Трампа в аеропорту Шеньчженя та обійняв його. Водночас Володимира Путіна після прибуття до Китаю зустрічав представник китайського керівництва Цай Ці.