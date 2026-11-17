Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про епізод із зустрічі з Володимиром Путіним у Москві за дев’ять днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, одна з реакцій російського президента особливо його насторожила.

Про це пише Bild.

Шольц згадав зустріч із Путіним 15 лютого 2022 року в Москві. Тоді він прибув до російської столиці на тлі масштабного скупчення російських військ біля кордонів України.

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За словами колишнього канцлера, наприкінці розмови віч-на-віч він поставив Путіну пряме запитання:

“Якщо я зараз сяду в літак і подивлюся у вікно, чи побачу я російські бойові літаки, які піднімаються в напрямку України?”

Путін, за словами Шольца, не відповів.

“Він не відповів. Він не сказав “ні””, — розповів колишній канцлер.

Саме це, за його словами, його насторожило. Водночас частина німецької делегації після переговорів оцінювала атмосферу позитивно.

Шольц і Путін провели у Кремлі близько чотирьох годин.

Суперечка на пресконференції

Під час спільної пресконференції після переговорів між політиками виникла публічна суперечка.

Путін заявив про нібито “геноцид” на Донбасі. Шольц заперечив це твердження та назвав його “смішним”.

Через дев’ять днів, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Ще 15 лютого Держдума РФ закликала Путіна визнати “незалежність” окупованих районів Донецької та Луганської областей. Путін зробив це 21 лютого.

Через три дні російські війська почали масштабний наступ на Україну.

Шольц про цілі Путіна

Шольц вважає, що цілі Путіна виходять за межі війни проти України.

За словами колишнього канцлера, російський президент прагне відновити Російську імперію, і ця мета, на його думку, досі не змінилася.

Водночас знаменитий довгий стіл, за яким Шольц і Путін сиділи на значній відстані один від одного, ексканцлер не вважає демонстрацією політичної сили.

За його словами, така дистанція була пов’язана насамперед із тодішніми правилами, запровадженими через пандемію COVID-19.