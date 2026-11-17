Велика Британія передасть Україні понад 1000 ракет малої дальності для протиповітряної оборони та пускові установки, а також більше десятка радарів. Вартість нового пакета допомоги становить £240 млн.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Новий пакет оголосив 17 листопада міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час засідання Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

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Допомога є частиною пакета на £500 млн, який раніше передбачили для закриття нагальних потреб української ППО цієї зими.

Понад 1000 ракет і більше десятка радарів

До нового пакета увійдуть понад 1000 ракет малої дальності та пускові установки.

У британському уряді зазначили, що ці системи вже довели ефективність проти реактивних дронів Shahed і призначені для захисту українських міст та інфраструктури.

Поставки Збройним силам України мають розпочатися із середини грудня.

Також Велика Британія передасть понад десяток радарів ППО, які допоможуть виявляти повітряні атаки.

Нові поставки доповнять 400 зенітних ракет, які Лондон уже передав Україні напередодні зими.

Загальний пакет на £500 млн

Оголошена допомога стала частиною £500 млн підтримки України на зимовий період, передбаченої британським бюджетом.

Окремо уряд Великої Британії нагадує про ширше зобов’язання підтримки України на £10 млрд.

Решту допомоги в межах зимового пакета прем’єр-міністр Великої Британії має представити на засіданні “Коаліції охочих” у четвер.

“Ми використовуємо фінансування, передбачене канцлером у бюджеті для підтримки України цієї зими, щоб поставити понад 1000 ракет ППО”, – заявив Стрітінг.

До пакета входять, зокрема, ракети виробництва Thales Belfast, а радари постачатимуть із Великої Британії та Європи.

Gripen для України

Також 17 листопада Велика Британія, Швеція та Україна підписали лист про наміри щодо принципу постачання Україні шведських винищувачів Gripen із бойовими системами озброєння.

Це продовжує раніше оголошені цього року інвестиції у розмірі €300 млн, спрямовані на допомогу в постачанні Gripen Україні.

За даними британського уряду, компанії з Великої Британії виробляють критично важливі компоненти для Gripen, зокрема радари та шасі, а понад 30% кожного літака виготовляється у Великій Британії.