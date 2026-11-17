Україна готує новий обмін військовополонених, домовленість про який стала однією з ключових за підсумками тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Київ готовий забезпечити результат уже найближчими тижнями, однак строки залежать від російської сторони та комунікації американських посередників із Москвою.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, Україна передасть американській стороні свої пропозиції щодо обміну. Комунікація з цього питання вже відбувається каналами розвідки.

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“Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації Американської команди з ними”, – заявив Зеленський.

Звільнення цивільних заручників

Окремо учасники переговорного процесу обговорили параметри звільнення цивільних українців, яких утримують у Росії.

За словами президента, деякі з них перебувають у російському полоні ще з часу до початку повномасштабної війни.

Нові гуманітарні операції

Також Зеленському доповіли про гуманітарну операцію в Олешках та допомогу громадянам, яких евакуювали на підконтрольну Україні територію.

Україна запропонувала ще десять пунктів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, де, за словами президента, необхідно провести аналогічні гуманітарні операції.

Це питання українська сторона планує обговорювати з американськими посередниками.

Європу долучать до переговорного формату

Зеленський також повідомив, що США погодили з Москвою розширення тристороннього формату переговорів із залученням європейських представників.

Йдеться, зокрема, про країни E5 – Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу, а також Європейську комісію, Європейську раду і НАТО.

“Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою”, – заявив президент.

Наступна зустріч – у Берліні

Українська сторона також визначила пріоритети на наступну зустріч із європейськими та американськими партнерами, яка має відбутися цього тижня в Берліні, а також для подальших форматів переговорів із російською стороною.

За словами Зеленського, команди визначили порядок спільної роботи над ключовими питаннями завершення війни, гарантіями безпеки України, забезпеченням тривалого миру, відновленням країни та її подальшим розвитком.

Президент повідомив, що затвердив завдання українській команді на наступні тижні.