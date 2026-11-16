Україна, США та Європа домовилися про наступний етап переговорів у Берліні – Зеленський

Українська, американська та європейська переговорні команди 16 листопада провели нову розмову щодо завершення війни. За її підсумками сторони домовилися продовжити роботу під час зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, дипломатичні процеси тривають активно, а українська команда працює “максимально конструктивно”.

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“Нам потрібне достойне завершення війни і гарантована безпека Україні”, — заявив Зеленський.

Від американської сторони до переговорів онлайн долучилися представники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

За словами Зеленського, Європа вперше була представлена у повному складі саме тими країнами та інституціями, які надалі братимуть участь у переговорах із російською стороною. Це Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Польща, а також представники Єврокомісії, Європейської ради та НАТО.

Президент зазначив, що розмова була непростою, однак дала конкретний результат.

“В Берліні в рамках Коаліції охочих зустрінемось і напрацюємо конкретні спільні кроки в перемовному процесі”, — сказав Зеленський.

Напередодні президент уже обговорював підготовку до зустрічі Коаліції охочих у Берліні з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Тоді Зеленський наголосив на важливості сильної позиції Європи в дипломатичному процесі.

Раніше Віткофф і Кушнер брали участь у переговорах щодо України в Абу-Дабі та обговорювали із Зеленським подальше залучення європейських представників до дипломатичного процесу.